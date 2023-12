La FIFA prende tempo prima di esprimersi ufficialmente sulla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla questione Superleague. "La FIFA ora analizzerà la decisione in coordinamento con la UEFA, le altre confederazioni e le federazioni affiliate prima di commentare ulteriormente - si legge nella nota pubblicata dalla Federazione internazionale che governa il calcio -. In linea con il proprio Statuto, la FIFA crede fermamente nella specificità dello sport, inclusa la struttura piramidale – su cui si fonda il merito sportivo – e i principi di equilibrio competitivo e solidarietà finanziaria.

Il calcio deve la sua lunga storia di successi ai principi sopra menzionati, che la FIFA, le confederazioni e le federazioni affiliate continueranno a promuovere anche in futuro, nell'interesse di tutti gli appassionati di calcio di tutto il mondo".