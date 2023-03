Il Napoli mette le mani sullo scudetto una volta per tutte. La squadra di Luciano Spalletti batte l'Atalanta 2-0 al Maradona, trascinata da un super Kvaratskhelia: il talento georgiano nella ripresa sblocca il match con un eurogol, spendendo la palla sotto l'incrocio dopo aver dribblato in area di rigore mezza squadra avversaria. Qualche minuto dopo arriva il raddoppio firmato di testa da Rrahmani. Il Napoli sale così a quota 68 punti in classifica, a +18 sull'Inter seconda. Atalanta invece che resta a quota 42 punti e a 8 lunghezze di distanza dalla squadra di Inzaghi.