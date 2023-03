Ospite d'eccezione oggi a San Siro per Inter-Juventus. Ai microfoni di Inter TV si è infatti presentato l'ex attaccante David Suazo: "Questa partita è sempre importante, quando la giochi c'è sempre qualcosa di importante che ti stai giocando, un campionato, un trofeo, quindi va giocata sempre al massimo. Le due squadre arrivano entrambe da risultati importanti, quando passi il turno in Europa è sempre importante. Sicuramente tutte e due vorranno vincere, c'è rivalità, ma quando giochi in casa con il tuo tifo io penso che sia difficile per le avversarie".