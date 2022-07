Paolo Stringara , ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW News per fare il punto sul futuro di Paulo Dybala e sulla lotta scudetto in vista della prossima stagione di Serie A.

"Sono curioso di vedere cosa succederà con Dybala - le sue parole -. All'Inter comporterebbe un cambio di modulo e creerebbe forse qualche problema ad Inzaghi. Per me non sarebbe un azzardo giocare con quel tridente. Sarebbe affascinante. Ma sarebbe perfetto anche per li Milan, con il 4-2-3-1. Scudetto? Mi aspetto una Juve più presente, ma mi aspetto anche la conferma del Milan. Non so a Napoli come verranno fuori dal mercato. Milan, Inter e una Juve più forte dell'anno scorso lotteranno per lo scudetto".