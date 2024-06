Nella partita contro l'Albania, Luciano Spalletti ha schierato tre mancini come Calafiori, Bastoni e Dimarco in difesa. Una scelta che ha fatto discutere e che Andrea Stramaccioni commenta oggi così su Tuttosport. "Mi è piaciuto tantissimo il modo con cui l’Italia ha affrontato tatticamente la gara, costruendo a tre con Di Lorenzo e Calafiori a “spingere palla” ogni volta che avevano spazio e Bastoni “promosso” con il forfeit di Acerbi a leader centrale difensivo dei tre. Il tutto con l’abilità della stessa linea di ricomporsi e tornare a 4 in fase di non possesso con l’arretramento di Dimarco nel ruolo di terzino sinistro e lo scivolamento di Di Lorenzo nel ruolo che ricopre nel Napoli più largo a destra. Tutto ciò, oltre che per avere un pacchetto più difensivo e più solido, anche per non coinvolgere il nostro giocatore di maggiore qualità nell’uno contro uno, cioè Chiesa, in rincorse difensive che non gli appartengono e che gli avrebbero fatto solo disperdere energie".