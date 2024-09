Il general manager dell'Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, ha parlato a una web radio greca della pressione nello sport in una piazza come Milano e della presenza in città del calcio. "C’è un nucleo di tifosi di basket. Certo, in una città con due grandi del calcio come l’Inter e il Milan, entrare nel cuneo sportivo non è facile. D’altra parte, abbiamo una base molto forte. Negli ultimi anni abbiamo iniziato con più di quattromila abbonamenti, e abbiamo anche aumentato il numero di tifosi nel nostro palazzo. In Eurolega tutte le nostre partite casalinghe sono sold-out. In Italia, anche con squadre “piccole” siamo riusciti ad avere 9-10 mila persone. Ovunque andiamo in Italia i palazzi sono pieni e non solo di tifosi dell’Armani”.