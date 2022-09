In un futuro nemmeno troppo lontano, gli Stati Uniti potrebbero portarsi a casa anche la finale di Champions League, accompagnando così il massimo evento europeo per club al Superbowl, l'evento che ferma l'intero Paese. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, infatti, dato che non esiste al momento un mercato commerciale e televisivo così rilevante come quello nordamericano, le prospettive economiche sono così vantaggiose che ECA e UEFA sono tendenzialmente favorevoli al trasferimento oltreoceano. Nell’ECA, che la prossima settimana disputa la sua Assemblea Generale a Istanbul, sono favorevoli all’espansione del loro mercato, che moltiplicherebbe la vendita di sponsorizzazioni e diritti televisivi.