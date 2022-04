Non ci sarà neanche un posto libero stasera allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia per la gara tra i padroni di casa e i campioni d'Italia dell'Inter, valida per la 33esima giornata di Serie A. Si tratta del primo sold out da quando la squadra ligure ha raggiunto la massima serie, record reso possibile anche grazie alla presenza nel settore ospiti di 1300 tifosi nerazzurri. Lo riporta Sky Sport.