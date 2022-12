L’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato del caso Juventus ai microfoni di Vikonos Radio: "Questo scandalo danneggia ulteriormente l’immagine del calcio italiano - ha spiegato El Pampa -. Ci sono squadre che giocano bene, che fanno grandi cose per il movimento e poi spuntano fuori, ogni tanto, questi problemi: tornano le vecchie paure di Calciopoli che all’estero non riesci mai a spiegare. Oltre al razzismo, una vera piaga, questa vicenda è un’altra macchia per il calcio italiano, spero ci siano risposte delle istituzioni e che giudichino in maniera netta, severa. Non se ne può più".