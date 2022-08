Il vicepresidente Javier Zanetti e l'amministratore delegato Antonello, che sarà reduce dalla riunione Eca, saranno i due rappresentanti dell'Inter questo pomeriggio a Istanbul in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League. La squadra nerazzurra invece sarà in volo per la Capitale e conoscerà l'esito solo una volta arrivata a Roma.