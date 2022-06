Una maggioranza schiacciante quella dei lettori di FcInterNews.it che rivorrebbero Romelu Lukaku in maglia nerazzurra. Questo l'esito del sondaggio in cui veniva chiesto un parere in merito a questa complessa operazione di mercato. Ebbene, pochi dubbi nella testa dei tifosi interisti: il Big Rom 2 sarebbe ben accetto. A seguire l'esito del sondaggio.



Favorevole, ne abbiamo bisogno 78.29%

Contrario, ci ha abbandonati 21.71%