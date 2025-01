Grande protagonista di questa prima fase della Champions League per l’Inter è stato il portiere Yann Sommer, che ha tenuto la porta inviolata per quasi tutta la prima fase della competizione. Ai microfoni di Inter TV ne ha parlato proprio lo svizzero dopo il 3-0 di stasera contro il Monaco: “La classifica è bellissima, abbiamo meritato questo quarto posto e gli ottavi di finale. Abbiamo giocato bene anche oggi, con grande qualità fin dai primi minuti. C’è stata tanta qualità e una bella energia in campo, è un piacere vedere come gioca questa squadra”.

Quest’anno avete centrato sette clean sheet in otto partite.

“Da portiere fa piacere, ma non è solo merito mio. Difendiamo tutti, è bellissimo e penso che sia la chiave per il nostro successo”.