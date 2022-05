Dopo 15 anni, la Slovacchia si ritrova per la prima volta senza il suo leader storico Marek Hamsik, che ha annunciato l'addio alla Nazionale. Buona parte della squadra di Stefan Tarkovic si è radunata ieri a Samorin in vista degli impegni di Nations League contro Kazakistan, Bielorussia e Azerbaigian, raggiungendo i compagni già al lavoro da mercoledì. Arrivato anche Milan Skriniar, che alcune voci di corridoio vorrebbero come il candidato principale a rilevare la fascia di capitano dall'ex giocatore del Napoli.