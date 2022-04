In tutti i maggiori campionati europei ci si appresta a vivere un gran finale di stagione, ma gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati anche sul mercato estivo. Sono molte le squadre che proveranno a rinforzarsi, ed alcune lo faranno provando a pescare il meglio del meglio, spendendo decine di milioni di euro, anche se spendere non è sempre garanzia di successo. In passato anche l’Inter ha giocato un ruolo di primo piano nel calciomercato europeo, ma oggi a farla da padrone sono i club inglesi e spagnoli, e ovviamente anche una superpotenza come il Paris Saint-Germain.

Ma quali sono i giocatori più cari del calciomercato? E quali sono in grado di fare davvero la differenza?

Erling Haaland

Uno dei giocatori più importanti del panorama calcistico europeo è Erling Haaland. Il calciatore del Borussia Dortmund ha una quotazione di circa 175 milioni di euro, una cifra quasi equivalente al prossimo concorso del Superenalotto. Il giocatore norvegese in estate potrebbe cambiare casacca, ma difficilmente arriverà in Italia. La punta centrale classe 2000 è richiestissima, e le squadre più papabili per assicurarsi le sue prestazioni sono Real Madrid, Barcellona, PSG e Manchester City.

Mohamed Salah

In estate potrebbe finire sul mercato anche l’egiziano Mohamed Salah, che dopo 5 stagioni ricche successi con la maglia del Liverpool ha voglia di nuovi stimoli. Il giocatore, che compirà 30 anni nel mese di giugno, ha una valutazione di mercato di almeno 100 milioni di euro. Tra le pretendenti secondo radiomercato ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe puntare sull’ex Roma e Fiorentina per sostituire Paulo Dybala, che in estate si svincolerà dai bianconeri e che nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia nerazzurra dell’Inter.

Harry Kane