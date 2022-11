Ospite sulla TVPLAY di CMIT, Vittorio Sgarbi torna ad affrontare il tema del nuovo stadio di Inter e Milan a poche ore dalla conclusione del dibattito pubblico legato anche alla possibile demolizione di San Siro. "Il vincolo storico per San Siro sarà attuato come può essere attuato a un monumento per Falcone e Borsellino, che ha meno di settant’anni ma il significato che ha lo rende vincolato", la presa di posizione ribadita dal Sottosegretario alla Cultura.