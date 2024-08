L'Alcione Milano giocherà le sue gare casalinghe al Breda di Sesto San Giovanni. Nel comunicato in cui la Pro Sesto, che dell'impianto è concessionaria esclusiva, annuncia l'accordo con gli "arancioni" (squadra neopromossa in Serie C) c'è spazio anche per i ringraziamenti all'Inter. Ecco il testo:

"Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Alcione Milano, neopromossa nel campionato nazionale professionistico di Serie C Lega Pro, Girone A, per consentire alla formazione milanese la disputa delle gare casalinghe del campionato della stagione 2024/25 allo Stadio Ernesto Breda di Via XX Settembre 190 a Sesto San Giovanni, di cui Pro Sesto è concessionaria esclusiva.

Pro Sesto ha ritenuto di accogliere la richiesta di Alcione Milano, presentata intorno al 19 luglio u.s., per trasmettere un segnale di tangibile spirito collaborativo, nella consapevolezza della scarsità di impianti omologabili per la serie C nel territorio di Milano e della Lombardia in genere, e nell’intento di ottimizzare l’utilizzo dello Stadio Breda, tenuto conto che FC Inter – con cui Pro Sesto ha un accordo in essere per l’utilizzo dello Stadio Breda da parte della Prima Squadra femminile e la Primavera neroazzurre nella corrente stagione – aveva tempo fa comunicato l’intenzione di fare giocare altrove le proprie squadre (rispettivamente all’Arena Civica di Milano e a Interello) e quindi di non servirsi del Breda.

La Pro Sesto desidera rivolgere sentiti ringraziamenti, oltre che a FC Internazionale e al suo presidente Giuseppe Marotta, al Sindaco del Comune di Sesto S. Giovanni, Roberto Di Stefano, al Comune di Sesto San Giovanni – nelle persone dei funzionari coinvolti dei vari Dipartimenti intervenuti nella pratica – e a tutti gli Organi della PP.AA. competenti – Prefettura e Questura di Milano, Prefetto, Viceprefetto, Questore, Vice Questore, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Politecnico di Milano, Regione Lombardia, Agenzia Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – che in periodo feriale e con temperature torride hanno avviato e completato l’iter autorizzativo in pochissimi giorni.

Rivolgiamo un augurio di buona fortuna ad Alcione Milano per il suo primo campionato di Lega Pro".