Ancora una brutta sconfitta per la Sampdoria di Andrea Pirlo, sconfitta per 3-1 in casa del Sudtirol. Sfortunato l’interista in prestito ai doriani, Filip Stankovic, costretto a raccogliere la palla in rete per ben tre volte. Ha illuso il gol di Gonzalez al 53esimo, Merkaj la pareggia al 77esimo, e in pieno recupero Casiraghi e Pecorino completano la rimonta per i padroni di casa. Non trovano ancora la continuità di risultato i blucerchiati, tornano al ko e restano in piena zona play out. Ottantuno minuti in campo per Sebastiano Esposito, altro nerazzurro del match, ancora a secco in questa stagione.