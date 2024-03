Per la fase finale del campionato di Serie A va in soffitta la versione gialla del pallone 'Puma Orbita', utilizzata dalla 19esima alla 29esima giornata: a partire dalle gare della 31esima giornata, sui campi del massimo campionato tornerà a rotolare il pallone bianco visto a inizio stagione. Con il pallone giallo, sottolinea la Lega Serie A, sono stati realizzati 545 gol. Soprattutto, è stato un pallone con il quale i giocatori dell'Inter si sono particolarmente sbizzarriti: il miglior marcatore con il pallone giallo è stato infatti Lautaro Martinez con 13 reti, seguito da Dusan Vlahovic (11) e Paulo Dybala (10), mentre i top assistman sono stati l'interista Henrikh Mkhitaryan e lo juventino Weston McKennie, entrambi con 6 passaggi vincenti per i compagni.

Considerando la media-gol tra le reti realizzate con il pallone bianco e quelle realizzate col pallone giallo, il risultato è curiosamente identico: 2,61 reti a partita (nello specifico 209 gol in 80 partite dalla giornata 1 alla 8 e 545 gol in 209 match dalla giornata 9 alla 29, mancando la partita Atalanta-Fiorentina da recuperare). Sempre considerando le partite giocate con il 'Puma Orbita Winter Serie A', il portiere con più parate è stato Wladimiro Falcone del Lecce, con un totale di 77 conclusioni respinte, mentre il portiere che ha subito meno gol, tra quelli con almeno 10 presenze, è stato il numero uno nerazzurro Yann Sommer (9). Il calciatore che ha effettuato il maggior numero di recuperi palla è stato invece il centrocampista dell'Udinese Walace (160).