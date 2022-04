Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato tre calciatori dopo l'ultimo turno di Serie A. Fermati per una giornata Zurkowski (Empoli), Müldür (Sassuolo) e Ampadu (Venezia) per somma di cartellini gialli.

Tra gli allenatori, una giornata di stop a Juric del Torino, che quindi salterà la sfida di sabato all'Olimpico contro la Lazio. Per quanto riguarda le società, infine, ammende di 2mila euro per Juventus e Udinese, mille per il Venezia.

