Dopo il capitolo ricavi, Calcioefinanza.it fa luce anche sulla situazione debitoria dei principali club di Serie A frutto dell'analisi dei bilanci della stagione 2022-2023. Partendo dall'indebitamento lordo, che al 30 giugno 2023 vedeva l’Inter con la situazione più pesante: 807,3 milioni di euro, rispetto ai 791,8 milioni di euro della Juventus. Dati tuttavia per entrambe in calo nei mesi successivi al 30 giugno 2023, considerando che il club nerazzurro ha visto scendere in particolare i debiti verso soci (per effetto della conversione di 86 milioni di debiti legati ai finanziamenti soci da parte di Suning, soldi utilizzati per l’Inter dal prestito ottenuto dagli Zhang con il fondo Oaktree, con un debito da poco meno di 400 milioni che scadrà il prossimo maggio) mentre per il club bianconero calerà l’indebitamento finanziario alla luce del prossimo rimborso del bond da 175 milioni in scadenza al prossimo febbraio grazie alle risorse provenienti dall’aumento di capitale. A livello di confronto con il 2022, la Fiorentina ha visto il dato complessivo calare di circa il 33%, con un dato in calo anche per Atalanta (-20%) e Inter (-9%), mentre per le altre società il dato è cresciuto, dal +2% di Napoli e Milan al +3% della Juventus fino al +9% della Lazio e al +10% della Roma.

In termini invece di posizione finanziaria netta la posizione ampiamente negativa per Juventus, Inter e Roma, alla luce dei rispettivi bond e delle altre fonti di finanziamento a debito scelte nelle ultime stagioni. Ampiamente positiva invece la PFN del Napoli, alla luce soprattutto di una alta liquidità al 30 giugno 2023. Il patrimonio netto, invece, in particolare al 30 giugno 2023 è risultato negativo per Lazio, Inter e Roma, mentre, successivamente al 30 giugno, è passato in negativo anche per la Juventus con la società che è intervenuta lanciando un nuovo aumento di capitale da 200 milioni di euro. L’indebitamento lordo aggregato per i top club è in lieve calo rispetto rispetto al 30 giugno 2022. In particolare, complessivamente il dato è calato dello 0,6% passando da 3,33 a 3,31 miliardi di euro.