Serginho, ex terzino del Milan, ha rispolverato l'album dei ricordi nel corso della presentazione della maglia per 125 anni del club rossonero. Spazio per i ricordi, come riferisce Tmw: "La prima Champions League, era il desiderio alla base del progetto di Berlusconi e Galliani. Avevano costruito una squadra giusta per quella Champions e abbiamo avuto la fortuna di arrivare in finale battendo prima l'Inter e poi anche la Juve per il trofeo".