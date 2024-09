Le prestazioni in Europa hanno accentuato le differenze tra Inter e Milan in vista del derby. E dagli studi di Sky Sport, Aldo Serena corrobora ulteriormente questa tesi: "L'Inter sembra essere partita per come aveva finito lo scorso anno, con gli innesti di qualità portati da Beppe Marotta che si sono subito integrati in un contesto di gioco collaudato; è facile entrare in un'organizzazione come quella. L'Inter ha dimostrato di essere una squadra eclettica poter segnare in ogni campo e in ogni stadio. Il Milan per certi versi è allo sbando, non solo in campo ma anche a livello societario. Mancano riferimenti, non è tutta colpa di Paulo Fonseca; è sulla graticola ma non è tutta colpa sua.