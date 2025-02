Sorpasso della Spagna nel season ranking Uefa che assegna un posto in più in Champions League per il prossimo anno alle prime due. L'Inghilterra resta in vetta con 20.892 punti, la Spagna sorpassa invece l'Italia con 18.035 punti contro 17.687.

Quarta posizione per la Germania a 15.421, quindi il Portogallo a 15.350 e la Francia a 14.214.