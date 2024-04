Nuovo aggiornamento del Season ranking dopo le gare di ieri dei quarti di finale di Champions League. L'Italia resta in vetta con 18.428 punti e aspetta le gare di oggi di Europa League e Conference League per capire se potrà già festeggiare il quinto posto nella prossima Champions, La Germania manda avanti il Bayern Monaco e arriva a 17.642 punti, distanziando l'Inghilterra a 16.875 che per di più perde per strada Manchester City e Arsenal.

Quarta la Spagna a 15.312, quinta la Francia a 15.250. Molto più distanziate tutte le altre.