Ciro Ferrara commenta dagli studi di Dazn il possibile futuro di Antonio Conte, suo vecchio compagno di squadra che potrebbe tornare su una panchina italiana. "Può immaginarlo, di essere corteggiato - dice Ferrara -. Per il suo passato, per quel che riesce a tirare fuori dalle sue squadre, da chi deve tirarsi fuori da annate difficili. Un profilo così serve a diverse squadre che devono stimolare il gruppo".

"Per il campionato italiano - dice ancora Ferrara nella sua analisi - dobbiamo essere contenti ci siano state tre squadre diverse a vincere in tre anni. E' un risultato che si può raggiungere, rispetto a quando aveva vinto la Juve per nove anni di fila".