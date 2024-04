E' un deejay pugliese di Manduria, in provincia di Taranto, ad aver animato con la sua musica la parata nerazzurra sul pullman che per ore e ore ha fatto il giro della città di Milano. Si chiama Marietto Mastrovito ed è presente a bordo campo in tutte le gare a San Siro dell'Inter. "Sono stato prima a San Siro, per la partita contro il Torino - si legge su manduriaoggi.it - e poi ho seguito la squadra, a bordo del pullman, per la parata in giro per la città, sino a piazza Duomo. Le sensazioni: felicità immensa. Sul pullman 7 ore con i giocatori e 300mila tifosi tutti intorno. Tutti si sono divertiti: una gran gioia festeggiare, per le vie della città, con una folla immensa di tifosi impazziti per la felicità. Tantissimi tifosi, tanta festa e tanto tifo, canti e cori per i ragazzi: i tifosi dell'Inter sono veramente il dodicesimo uomo in campo".