Aveva l'imbarazzo della scelta Arda Güler , il talentino turco del Real Madrid, ma alla fine ha preferito la corte delle Merengues all'interesse di club come Inter, Bayern Monaco e PSG. Intervistato dal canale YouTube Kafa Sports, Guler ha spiegato come è nata la sua decisione: "Abbiamo fatto una partita a Samsun con la squadra turca contro il Galles e poi sono andato in vacanza e ho iniziato a pensare al mio futuro. Prima mio padre era responsabile di tutto e pensavo solo a diventare un campione con il Fenerbahçe. Ad esempio, si stava giocando la finale della Coppa di Turchia e io pensavo solo a restare concentrato sul campo, ma quando sono andato in vacanza dovevo scegliere un posto dove giocare la prossima stagione. Quando mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che il Real Madrid mi voleva ed era interessato a me, ero molto emozionato, molto felice. Per me è arrivato tutto un po' presto. Ecco perché ero così emozionato".

Güler prosegue: "Fin da piccoli molti bambini sognano di giocare nel Madrid, il club più grande del mondo. Sono come una famiglia e mi hanno proposto un progetto a lungo termine. Appena ci siamo seduti al tavolo tutto è stato deciso. È stato molto veloce. Ho guardato i video del Real Madrid su YouTube e ora mi alleno con loro. Il Real Madrid mi ha detto che Luka Modric mi avrebbe aiutato. Sono rimasto molto colpito perché è un giocatore incredibile ed è ancora molto importante". Ma il Fenerbahçe poteva ottenere più soldi? "Avevo una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro. Quindi, chiunque avesse pagato quella cifra mi avrebbe preso. Ma ho continuato a negoziare con il Real Madrid fino all’ultimo momento in modo che la mia famiglia, il Fenerbahçe, potesse guadagnare di più".