Federico Dimarco non è sazio di vittorie, che si tratti di calcio o di... tiro alla fune. E se l'avversario è un milanista come il rapper Fedez, la cosa ha ancora più gusto: l'esterno dell'Inter ha sfidato il cantante e altri genitori in una gara di tiro alla fune nella scuola dei rispettivi figli, avendo la meglio nonostante Fedez avesse provato inizialmente a sfidarlo dicendo che almeno contro di lui non l'avrebbe spuntata. Il rapper ha documentato tutto nelle stories sul proprio profilo Instagram…