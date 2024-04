L'Italia sale ulteriormente nel season ranking dell'Uefa grazie alle vittorie della Roma e dell'Atalanta, nonché al pareggio della Fiorentina. I punti totali sono 18.428, l'Italia è in testa e precede la Germania, seconda a 16.785. Terza l'Inghilterra a 16.750. Quarta la Spagna a 15.062 e quinta la Francia a 14.750.

Come riportato da Sky Sport, all'Italia manca ormai pochissimo per l'aritmetica certezza del quinto posto in Champions League, che arriverà in caso di chiusura della stagione tra le prime due posizioni del season ranking. Se infatti la Fiorentina vincerà contro il Viktoria Plzen e l'Atalanta non perderà col Liverpool il traguardo sarà raggiunto.