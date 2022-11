Il ko di Torino non cambia lo scenario: l'Inter, nonostante le difficoltà e l'importante distacco dalla vetta, resta in lotta per lo scudetto. Questo quanto sostiene Alessandro Costacurta, intercettato da Calciomercato.it a margine del 'Golden Boy': "Mancano oltre venti partite, faccio fatica a dire che per l’Inter non c’è più speranza in campionato. Chiaro che dipende dalla squadra che è davanti e che ora sembra una locomotiva. In realtà se può rientrare la Juventus non vedo perché non possa rientrare anche l’Inter".