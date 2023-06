La sconfitta in finale di Champions League ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter, che però esce da Istanbul con la consapevolezza di poter competere con le più grandi d’Europa. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Simone Inzaghi e allora la prossima stagione può essere affrontata con fiducia e ottimismo. Questo è quanto si evince anche dalle quote scommesse di Bbet per la vittoria dello scudetto 2023/2024. L’Inter balza infatti in testa alla lavagna pronostici con il successo in campionato che pagherebbe 2,75 volte la posta contro il 3,50 dei campioni in carica del Napoli.

Seguono Juventus e Milan rispettivamente a 4,50 e 6,50 mentre sono indietro le romane, Roma e Lazio, entrambe a 15,00. Appuntamento al 20 agosto per il via al prossimo campionato.