Caos sull'autostrada A1, all'altezza di Monte San Savino in provincia di Arezzo nell'area di servizio di Badia al Pino, tristemente nota per l'omicidio del tifoso della Lazio Gabriele Sandri avvenuto l'11 novembre del 2007. Ultras di Napoli e Roma, diretti rispettivamente a Genova e Milano, si sono scontrati violentemente portando anche la Polizia a chiudere il tratto autostradale per diverse ore. Negli scontri si è registrato anche un ferito. Secondo quanto si è appreso dalla Questura di Arezzo, l'agguato è partito da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. In corso l'identificazione di tifosi romanisti e napoletani.