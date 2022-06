Il Corriere della Sera affida a Mario Sconcerti il commento sul ritorno di Lukaku all' Inter . "Una storia di mercato impensabile ai giorni nostri e anche nei giorni di altri. A modo suo è l’affare più raffinato e disperato nella lunga storia del calcio - si legge nell'editoriale -. Perché alla base non c’è un’esigenza tecnica di una società, ma quella esistenziale di un grande giocatore caduto male nelle preferenze del tecnico e improvvisamente cosciente delle proprie necessità prima ancora che delle sue convenienze. È un successo soprattutto di Milano in quanto area di vita, modo di essere".

Riguardo all'aspetto tecnico, secondo Sconcerti, Lukaku "vale molto perché è un verbo che si coniuga facilmente, basta assecondarlo. Vale tre-quattro schemi, è come tu vuoi che sia. Tuchel gli dava un ruolo rigido in mezzo al gioco. Lukaku è l’opposto, esiste il suo spazio, esistono le sue esigenze, che vanno declinate in base alla realtà comune. Non so come andrà il mercato dell’Inter, ma in questo esatto momento è di un’architettura metafisica. Nel pochissimo delle notizie reali, la squadra più in difficoltà ha fatto l’impensabile. E oggi è nettamente avanti agli altri".