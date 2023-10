Intervistata da Tuttosport, l'ex preside dello Juventus College Marta Serrano esprime piena condivisione per le parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta nel corso dell'ultimo Festival dello Sport a proposito dello scandalo scommesse: "Questi ragazzi non sono i 'colpevoli', anzi mi fanno tanta tenerezza. Ha ragione Marotta: bisogna intervenire creando contesti che trasmettano più valori e lascino meno spazi vuoti che ora vengono colmati in modo sbagliato"