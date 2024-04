Harry Kane prende il largo e si appresta a vincere la Scarpa d'Oro per il 2023-2024: l'attaccante del Bayern Monaco vola a quota 64 e stacca in maniera quasi definitiva Serhou Guirassy dello Stoccarda a 50 punti. Più indietro Kylian Mbappé e Lautaro Martinez (assente nell'ultimo turno per squalifica), ora tallonato da Lois Openda del Lipsia dietro di soli due punti.