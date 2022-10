L'assemblea degli azionisti del Milan è stata l'occasione per ascoltare le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni riguardo alla situazione del nuovo stadio a San Siro. "E' in corso il dibattito pubblico, che è una procedura che viene applicata raramente che viene usata per i progetti che si fanno su suolo pubblico e per investimenti sopra i 300 milioni di euro - dice Scaroni -. Mi sembra che stia procedendo abbastanza bene, ci sono delle osservazioni che vengono fatte dai residenti. Mi auguro di avere una risposta entro i primi di novembre e spero che questo processo aiuti a semplificare i ricorsi al TAR e che il giudice li guardi in maniera più benevola. In parallelo non rinunciamo ad altre alternative - sono le parole riportate da milannews.it -. A San Siro si fa con l'Inter, perché il suolo non lo darebbero solo a noi. Non sento difficoltà economiche dell'Inter sul tema San Siro. Un investimento di questo tipo è fondamentale per creare valore per tutti i club. Andiamo avanti ipotizzando che se avremo l'autorizzazione per San Siro, lo faremo con loro. Lavoriamo su altre ipotesi, perché non ci accontentiamo, e li si possono aprire altre soluzioni, anche di farlo da soli. Siamo aperti ad altre ipotesi".