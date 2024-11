Intercettato a Roma dall'ANSA, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha confermato quanto filtrato nelle scorse ore circa gli aggiornamenti che riguardano l'iter per la ristrutturazione del Meazza: "Abbiamo previsto per oggi l'invio della manifestazione di interesse al Comune di Milano. Un ulteriore passaggio, condotto insieme all'Inter, per poter approfondire l'ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio a San Siro".