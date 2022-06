Intervistato da nssmag.com, Gianluca Scamacca, accostato spesso e volentieri all'Inter, ha parlato della stagione appena finita e di ciò che lo attende in futuro. "Il futuro è sicuramente qualcosa che ognuno di noi, nella propria sfera personale, si costruisce quotidianamente, partita dopo partita, tassello dopo tassello con molta pazienza, perché alla fine siamo noi a decidere chi vogliamo essere e chi vogliamo diventare - spiega l'attaccante del Sassuolo -. Il futuro di un calciatore non è più solo dentro il campo: parte tutto da lì, però devi essere anche bravo a crearti un’immagine all’esterno e un ruolo diverso, che sia nella moda che in qualsiasi altro settore. Non mi ha regalato niente nessuno: ho dovuto sudare e lottare con il coltello fra i denti per farmi strada. Penso che questa stagione sia un piccolo premio per non aver mai mollato. Quest’anno lo ricorderò sicuramente, però spero sia il primo di tanti altri positivi".