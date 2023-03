"Avuto l'opportunità di vedere il calore della gente, è stata per noi una grande gioia". Così Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, intervenuto in conferenza stampa prima dell'amichevole di giovedì contro il Panama, torna sull'estasi della vittoria del Mondiale. "La nostra gente ci vede come eroi e questa è una grande soddisfazione. Voglio ringraziare ancora una volta i giocatori per aver vinto il titolo, ma dico loro anche che continua così. Ora ci costerà più che mai perché tutti vorranno vincere, anche più di prima" ha detto. "Le due assenze che abbiamo avuto sono un peccato. È comprensibile che non facciano venire il Papu Gomez dopo l'infortunio e purtroppo anche Garnacho non è potuto venire per via dell'infortunio, ma potrà sicuramente essere convocato successivamente".