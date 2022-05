Le residue speranze dell'Inter di vincere la seconda stella sono riposte nel Sassuolo che, per bocca di Francesco Magnanelli, storico capitano dei neroverdi, domani all'ultima partita in carriera, promette impegno massimo contro il Milan nell'ultima sfida di campionato: "Mi aspetto una giornata di sport, non è un modo di dire, e dentro una giornata di sport c'è tutto: sportività e voglia di prevalere sull'avversario - le sue parole in conferenza stampa -. Giocheremo per vincere, sapendo che affronteremo una squadra che non vince lo scudetto da 10 anni e ha la possibilità di farlo domani. Se perderemo non sarà perché ci siamo tirati indietro; se vinceremo, sarà perché siamo stati bravi, siamo stati il Sassuolo, abbiamo talento e una squadra forte. Di sicuro non ci tireremo indietro. Abbiamo fatto una bella settimana, siamo pronti".