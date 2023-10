"Mio zio non è la gola profonda di Corona. Ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo".

Davide Santon si sfoga ai microfoni de La Repubblica dopo che Fabrizio Corona, tracciando l'’identikit del suo informatore, aveva svelato che si tratterebbe dello zio di un ex calciatore dell’Inter di José Mourinho, poi finito alla Roma e amico di Mario Balotelli. In molti hanno pensato all'ex 'bambino' nerazzurro, riversando parole d'odio nei suoi confronti sui social. Ma il diretto interessato ha allontanato questa associazione: "Supermario? Non lo sento più, cambia numero ogni due settimane", ha spiegato Santon.