"Potrebbe giocare solo come seconda punta nel 3-5-2, ma Inzaghi è talmente bravo che potrebbe cambiare qualcosa, magari mettendolo dietro le due punte. Ma è difficile che avvenga questo cambio vedendo - le sue parole -. Chi prende Dybala sa che deve lasciargli trovare gli spazi in campo per incidere. Ho però i miei dubbi che rimanga in Italia. Sarebbe più adatto al Milan, giocherebbe in un modulo adatto a lui. Nell'Inter non potrà mai fare la mezzala, non è uno come Barella o Brozovic, e lo vedo solo seconda punta".

Il tandem Lautaro-Dybala. "In certe partite può essere una soluzione. Mi chiedo: ma Dybala a 27 anni è già finito? Poteva essere il capitano della Juve del futuro e mi dispiace che vada a finire così - conclude Sannino -. Gli vogliono bene tutti a Torino e mi dispiace sia finita. Ha avuto il Covid che lo ha debilitato ma non dimentico che due anni fa è stato il miglior giocatore della Serie A".