Alexis Sanchez, interpellato dai colleghi di AS Cile, si è soffermato sul suo ruolo di chioccia per i più giovani. E l'ha spiegato con grande entusiasmo: "Oggi nella nazionale e nei club il mio compito è ausiliario. Per esempio nella seleccion cerco di aiutare i giovani talenti Osorio, Nunez e Assad. In che modo? Sono esigente nel lavoro di apprendimento: vi faccio un esempio. Li comparo a Lautaro in modo costruttivo a livello di mentalità; in allenamento, a Lautaro, appena dico due cose le capisce al volo. Gli dico: 'Lauti chiudi un attimo quella posizione, lui lo fa istantaneamente'. Per i cileni è come se fosse difficile capire subito alcuni concetti. E per questo faccio il paragone tra argentini e cileni; l'argentino capisce subito", ha concluso.