Alexis Sanchez riflette sul suo futuro. Subito dopo la vittoria del suo Cile contro il Paraguay, l'ormai ex attaccante interista (in scadenza di contratto e a cui non verrà rinnovato l'accordo) ha parlato di quel che farà dopo la Copa America. "Sono tranquillo, sto ascoltando le offerte. Mi diverto e andrò in un posto dove mi vogliono e mi apprezzano. L'idea è restare in Europa, è sempre stato il mio sogno sin da piccolo giocarci", dice il giocatore cileno.