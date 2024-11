Sono 68.156 i tifosi presenti questa sera a San Siro per Italia-Francia, partita valida per il gruppo A2 di Nations League. La Scala del Calcio è il teatro di un incasso record per una partita dell'Italia, ovvero un milione 652mila e 799 euro. Numeri davvero altissimi per assistere alla prestazione del gruppo di Luciano Spalletti.