Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha promesso che, dopo le elezioni, parlerà con la nuova sovrintendente ai beni architettonici e culturali di Milano, Emanuela Carpani, per discutere la questione dello stadio di San Siro: "Non le ho ancora parlato - ha commentato Sgarbi sabato - perché aspetto la fine delle elezioni, affinché si possa fare un ragionamento di carattere non politico ma tecnico. Per quanto Carpani possa essere su posizioni autonome rispetto alle mie, non può non ascoltare quello che dico e che dicono i comitati di settore.