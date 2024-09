Prosegue a Milano la “Fake Week”, la tre giorni ideata dai comitati ambientalisti cittadini in opposizione alla Green Week, voluta dalla giunta del sindaco Beppe Sala. Nella seconda giornata i manifestanti si sono radunati in presidio in Piazza dei Mercanti. “La Green Week è solo propaganda, bisogna decementificare, ma si fa il contrario: il nuovo stadio a San Siro verrà costruito su 50mila mq di verde. Chiederei al sindaco Sala più fatti concreti, se vuole la Milano Green, deve fare il contrario degli ultimi tre anni. Sala usi il suo peso politico per convincere le squadre a ristrutturare il vecchio stadio” ha spiegato Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale.

“Sala re del greenwashing? Sì, siamo qui a contestare per il terzo anno consecutivo la Green Week perché non si piantano alberi dove servirebbero a contrastare le isole di calore. Vediamo realizzati progetti di riqualificazione in cui si tagliano alberi, come San Babila o Largo Augusto”, ha poi aggiunto una manifestante.