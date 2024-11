Erano presenti i fratelli Salvatore e Sebastiano Esposito all'inaugurazione del campo di calcio restaurato a loro spese a Castellammare di Stabia, la loro città di provenienza, dove hanno dato i primi calci ad un pallone: “È un messaggio per tutta la Campania, vogliamo fare qualcosa per i giovani del Quartiere Cicerone dove siamo cresciuti”, dicono i due fratelli ai microfoni di Tutto Mercato web.

“Mi sono venuti in mente tutti i ricordi di quando era ragazzino, a quando per una pizza ci scannavamo sui campi”, ricorda Sebastiano. “Speriamo - chiosa lo stesso Sebastiano Esposito - che questa iniziativa sia un modo per invogliare a fare di più per la nostra terra". Non ha potuto assistere l'attaccante dello Spezia Francesco Pio.