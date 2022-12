Mercoledì scorso, nel test amichevole in terra maltese contro l'Inter, Karim Konate, attaccante ivoriano classe 2004, ha fatto il suo esordio con la prima squadra del Salisburgo di Matthias Jaissle: "I giocatori e lo staff hanno accolto bene noi giovani, voglio ringraziarli per la fiducia - ha raccontato ai canali ufficiali del club austriaco -. La partita contro l'Inter è stata dura per noi, è una squadra rinomata ed esperta, lo si è visto mercoledì.