Dopo la rotonda vittoria ottenuta contro il Sassuolo che lo ha visto aprire le danze con un bel tuffo di testa a beffare un non irreprensibile Andrea Consigli per il gol del vantaggio della Salernitana, Lorenzo Pirola si è preso gli elogi meritatissimi del tecnico granata Paulo Sousa in conferenza stampa. Che però ha prima aggiornato sulle sue condizioni: "Ha avuto un fastidio muscolare già intorno alla mezz'ora, ho pensato di toglierlo all'intervallo ma mi ha dato disponibilità per restare. Quando ha capito che era arrivato al limite l'ho tolto.

Difensivamente è un calciatore straordinario, la marcatura a zona aiuta a crescere chi fa questo ruolo. E' un marcatore forte, sto lavorando sulla costruzione e sull'impostazione. Quando determinerà anche da questo punto di vista arriverà a livelli altissimi".